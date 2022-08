Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 08:25 • Aangepast vandaag, 10:19 Zeker twaalf doden na bestorming hotel door terroristen in Mogadishu

De aanval door terroristen gisteravond op een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu heeft aan zeker twaalf mensen het leven gekost, meldt een functionaris aan persbureau Reuters. Volgens hem zijn de meeste slachtoffers burgers. Ten minste negen mensen raakten gewond.

Tot diep in de nacht was geweervuur te horen. Een Somalische nieuwssite meldde even na 08.00 uur Nederlandse tijd dat de terroristen nog niet waren verjaagd. Het leger zou drones en zware wapens hebben ingezet. Op beelden is te zien dat het hotel zwaar beschadigd is.

Het Hayat Hotel is een populaire ontmoetingsplaats voor politici en zakenmensen in Somalië. Voorafgaand aan de bestorming gingen twee autobommen af, bij de poort van het hotel en bij een wegversperring in de buurt.

"We dronken thee in de buurt van de lobby toen we de eerste explosie hoorden en daarna geweervuur", zei een getuige tegen persbureau AP. "Ik ben onmiddellijk naar de kamers op de eerste verdieping gerend en heb de deur op slot gedaan. De aanvallers liepen meteen door naar boven en begonnen te schieten. Ik bleef in mijn kamer totdat de ordetroepen kwamen en mij hebben gered." Toen de man in veiligheid werd gebracht, zag hij bij de receptie lichamen liggen.

AFP Ordetroepen in de omgeving van het Hayat Hotel

De aanval is opgeëist door de islamitische terreurgroep al-Shabaab, die in Somalië een islamitische staat probeert te vestigen. De beweging werd in 2011 door het leger verdreven uit Mogadishu, maar heeft nog delen van het platteland in handen en pleegt geregeld aanslagen in de hoofdstad, vaak op hotels. In 2019 was er een aanslag op een hotel in de havenstad Kismayo waarbij tientallen mensen om het leven kwamen.

Het is de eerste grote aanslag in Somalië sinds het aantreden van de nieuwe regering, afgelopen mei.