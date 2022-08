Twee bomaanslagen in Mogadishu, nog steeds geweerschoten bij hotel

Een hotel in de Somalische hoofdstad Mogadishu is na twee aanslagen met autobommen en een vuurgevecht bezet door een groep aanvallers. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn zeker negen gewonden gevallen.

"Twee autobommen waren gericht tegen hotel Hayat. Eén raakte de slagboom in de buurt van het hotel en de andere ging af bij de poort van het hotel", zegt een politieagent tegen persbureau Reuters. "We denken dat de daders zich momenteel in het hotel bevinden." Volgens een getuige zijn er nog steeds geweerschoten te horen bij het hotel.

Terreurgroep Al Shabaab, die naar eigen zeggen banden heeft met Al-Qaida, heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist, meldt SITE, een groepering die jihadistische organisaties volgt. Al Shabaab probeert al ruim 10 jaar om de Somalische regering omver te werpen om een islamitische staat te vestigen in Somalië. De beweging werd in 2011 door het leger verdreven uit Mogadishu, maar heeft nog delen van het platteland in handen en pleegt in de hoofdstad geregeld aanslagen.