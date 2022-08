Niemand vervolgd voor ongeval bij kampioensfeest KVV Losser

Het Openbaar Ministerie gaat niemand vervolgen voor het ongeval met een platte wagen in Losser, meldt RTV Oost . Ook krijgt voetbalvereniging KVV Losser geen boete voor het rijden met de kampioenswagen terwijl daar geen vergunning voor was.

Ruim drie maanden is er onderzoek gedaan naar het ongeval. Het OM hield daarbij alle opties open en sloot eventuele strafrechtelijke vervolging van betrokkenen niet uit. Het onderzoek wordt nu gesloten, omdat er volgens het OM geen verdachten in beeld zijn.

Vorige week werd duidelijk dat de voetbalclub geen vergunning had voor de rit met de kampioenswagen door Losser. De club krijgt voor die overtreding geen boete, zegt een woordvoerder van de gemeente. "In navolging van het OM ondernemen we geen actie richting de betrokken partijen."

'Alleen maar verliezers'

"Het standpunt van de vereniging is dat er alleen maar verliezers zijn", zegt voorzitter Rogier van Vliet van de voetbalvereniging bij de regionale omroep. "Het bestuur was niet op de hoogte van de huifkarrit en we hebben dit ook niet in een kampioensprotocol staan."