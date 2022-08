ANP

NOS Nieuws • vandaag, 03:43 Rapport: 'Misstanden triatlonsport ernstiger dan gedacht'

De aard en de omvang van de problemen in de triatlonsport waren de afgelopen 15 jaar ernstiger dan gedacht. Dat concluderen onafhankelijke onderzoekers in een rapport dat vandaag verschijnt, meldt Trouw. De triatlonbond is geschrokken van de conclusies en biedt de slachtoffers excuses aan.

Vorig jaar verscheen al een onderzoek over de sociale veiligheid binnen het nationale trainingscentrum in Sittard. Daaruit bleek eveneens dat er sprake was van grensoverschrijdend gedrag. In het nieuwe rapport is gekeken naar de periode tussen 2007 en 2021.

Tientallen sporters, vaak nog pubers, gingen naar het nationaal trainingscentrum om er te wonen en zwemmen, hardlopen en fietsen te trainen. Velen van hen, staat in het rapport, werden slachtoffer van pestgedrag, geroddel, sociale uitsluiting, emotionele mishandeling en ander grensoverschrijdend gedrag, zoals het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies: 79 procent van de sporters voelde zich gedwongen tot afvallen.

Ook werden jonge sporters gevraagd door te trainen bij blessures, was er veel vriendjespolitiek en gesjoemel met het stipendium voor atleten. Coaches en de technisch directeur raadden sporters af om erbij te studeren studeren of om in het weekend vanuit Limburg naar de ouders te reizen.

Ook tussen sporters onderling waren veel spanningen en conflicten. Een sportpsycholoog en diëtist grepen niet in, blijkt uit het onderzoek. Wie te kritisch was op de staf, liep het risico niet geselecteerd te worden voor wedstrijden.

Onvoorstelbaar leed

De triatlonbond is geschrokken van de conclusies in het rapport van Unravelling Onderzoek & Advies. Interim-voorzitter Alexander Vandevelde biedt excuses aan alle betrokkenen, jonge triatleten en hun ouders. "Hen is een onvoorstelbaar leed aangedaan", zegt Vandevelde in Trouw. "Ik heb een dochter en moet er niet aan denken hoe het voor hen geweest moet zijn. Dat ze dit allemaal hebben moeten doorstaan."

De problemen die in het rapport worden beschreven lijken veel op die in het turnen. Ook in de danssport werden misstanden vastgesteld. Het vorige kabinet zette een breed onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland in gang. De resultaten van dat onderzoek onder leiding van hoogleraar Marjan Olfers worden eind dit jaar verwacht.