Politie Rotterdam lost waarschuwingsschot bij arrestatie en vindt nepwapens

De politie heeft een waarschuwingsschot gelost tijdens de arrestatie van twee verdachten in de Rotterdamse wijk Charlois. De twee werden aangehouden na een melding over een man die met een vuurwapen op straat liep.

De politie waarschuwt al langer om niet met dit soort nepwapens de straat op te gaan omdat die makkelijk aangezien kunnen worden voor echte wapens. "Het is een trend op TikTok om daarmee op voorbijgangers te schieten", aldus een woordvoerder. "Ze zijn vaak voorzien van vrolijke kleurtjes, maar dat is in het donker niet te zien."