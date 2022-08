Opnieuw zeer grote brand bij houtverwerkingsbedrijf in Venray

Er woedt een zeer grote uitslaande brand bij een houtverwerkingsbedrijf in Venray. De brandweer is uitgerukt met groot materieel. Het is de tweede keer in een maand tijd dat de onderneming kampt met een zeer grote brand.

De hulpdiensten kregen rond 19.45 uur de eerste melding binnen. Aanvankelijk ging het om een middelbrand, maar later is opgeschaald naar zeer grote brand. Voor het ontstaan van het vuur hoorden omwonenden explosies, vermoedelijk vanuit het pand, meldt de Veiligheidsregio Noord-Limburg.

De rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Omwonenden wordt geadviseerd ramen en deuren te sluiten. De veiligheidsregio meldt dat er niemand in het pand aanwezig was en dat er geen gewonden zijn gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het vuur is ontstaan.