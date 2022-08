AFP

Ruto wint Keniaanse presidentsverkiezingen, gevechten bij bekendmaking

De Keniaanse vicepresident William Ruto heeft de presidentsverkiezingen in Kenia met een nipte meerderheid van 50,49 procent gewonnen. Dat heeft de voorzitter van de kiescommissie bekendgemaakt onder chaotische omstandigheden.

Kenianen gingen afgelopen dinsdag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Ruto nam het op tegen oppositieleider Raila Odinga, die al vier keer eerder kandidaat was voor het ambt. Hij is uitgekomen op 48,85 procent van de stemmen.

De uitslagen lieten dagen op zich wachten, en ook vandaag was er vertraging. Om 12.00 uur Nederlandse tijd zou de winnaar worden bekendgemaakt bij het verkiezingsbureau in Nairobi, maar twee uur later wisten aanhangers van beide kandidaten nog steeds niet wie dat was.

Op een gegeven moment ontstond een chaotische situatie, met fysieke opstootjes tussen aanhangers van beide presidentskandidaten. Tientallen aanwezigen probeerden te verhinderen dat de uitslag zou worden bekendgemaakt, zegt correspondent Saskia Houttuin, die ook in de hal was. "Er werd met stoelen gesmeten en mensen gingen met elkaar op de vuist."

Die gevechten ontstonden toen duidelijk werd dat er binnen de kiescommissie verdeeldheid was over de uitslagen, die sommige leden van de kiescommissie ondoorzichtig noemden. De vicevoorzitter verwierp daarom de uitslagen, net als drie andere commissieleden. De commissie telt in totaal zeven leden.

"Wij kunnen geen verantwoordelijkheid nemen voor de uitslagen die worden aangekondigd", zei vicevoorzitter Juliana Cherera.

De voorzitter van de kiescommissie maakte de uitslag uiteindelijk toch bekend, met Ruto dus als winnaar. Ruto was zelf ook in de uitslagenhal aanwezig. Hij prees de kiescommissie, en noemde de leden daarvan helden.

'Verkiezingsdelicten'

Opponent Odinga betwist de verkiezingsuitslagen, en stapt mogelijk naar de rechter om de winst van Ruto aan te vechten. Zijn campagnechef zei voor de bekendmaking van de uitslagen al dat ze niet geverifieerd konden worden. Ook zei hij dat er sprake was geweest van "verkiezingsdelicten", zonder dat toe te lichten.

De vicevoorzitter van de kiescommissie Cherera, die de uitslag dus niet erkent, riep de partijen op om onenigheid over via de rechter te beslechten. Odinga heeft een week de tijd om de verkiezingsuitslagen formeel aan te vechten, het Hooggerechtshof moet daar dan binnen veertien dagen uitspraak over doen.

De vrees bestaat dat er gewelddadigheden zullen ontstaan, net als na verkiezingen in 2007 en 2017. Toen sloeg de vlam in de pan vanwege beschuldigingen van verkiezingsfraude.

In 2017 oordeelde de rechter dat Kenianen opnieuw naar de stembus moesten, vanwege "onregelmatigheden en onrechtmatigheden". Daarop barstten gewelddadige protesten los, waarbij meer dan honderd mensen om het leven kwamen.

Tien jaar eerder, in 2007, kwamen zelfs meer dan 1200 mensen om in de nasleep van de presidentsverkiezingen.