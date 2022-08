Podcast De Dag: Afghanistan, een jaar later

NOS-correspondent Aletta André is net terug van een reportage-reis door Afghanistan. In de podcast vertelt ze hoe het leven is veranderd voor de Afghaanse bevolking. Ze zag hoe de strenge islamitische wetten worden nageleefd en gehandhaafd. En ze zag hoe vrouwen hun rechten wel degelijk verloren.

De Taliban beloofden het einde van de corruptie en veiligheid. Maar veilig is het nog lang niet in alle opzichten in Afghanistan. En de grootste zorg in het land is nu de honger. Een groot deel van de bevolking heeft te weinig te eten.