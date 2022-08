Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 13:43 Aung San Suu Kyi weer veroordeeld, nu zes jaar cel erbij wegens corruptie

Een rechtbank in Myanmar heeft de gevangen oppositieleider Aung San Suu Kyi nog eens tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld voor vier gevallen van corruptie.

Dit vonnis is het nieuwste in een reeks van rechtszaken tegen Suu Kyi. Er zijn in minimaal achttien aanklachten tegen de 77-jarige Nobelprijswinnaar ingediend die gezamenlijk kunnen uitkomen op een gevangenisstraf van 190 jaar. De politica was al veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf wegens opruiing en andere aanklachten.

Suu Kyi was de winnaar van verkiezingen in het land, maar werd op 1 februari 2021 vastgezet door het leger. Volgens het leger had haar partij bij de verkiezingen eind 2020 fraude gepleegd, al was volgens internationale waarnemers daarvan geen sprake.

Het gezamenlijke vonnis vandaag in vier afzonderlijke corruptiezaken werd achter gesloten deuren uitgesproken. Media of publiek kregen geen toegang en de advocaten van Suu Kyi mochten vanwege een spreekverbod geen informatie vrijgeven.

Isoleercel

Suu Kyi werd ervan beschuldigd misbruik te hebben gemaakt van haar positie om grond te huren beneden de marktprijs en een woning te hebben gebouwd met donaties die bedoeld waren voor liefdadigheid. Ze kreeg straffen van drie jaar voor elk van de vier aanklachten, maar kan drie daarvan gelijktijdig uitzitten, waardoor ze in totaal zes jaar gevangenisstraf krijgt.

Suu Kyi ontkent alle beschuldigingen. Haar advocaten gaan waarschijnlijk in beroep. Analisten zeggen dat het leger de aanklachten tegen Suu Kyi en haar bondgenoten gebruikt om de machtsgreep te legitimeren en haar uit de politiek te verwijderen voordat het leger een verkiezing houdt. Die wordt volgend jaar gehouden als het leger zijn beloftes nakomt.

Suu Kyi zit sinds juni in een isoleercel. Bijna anderhalf jaar nadat ze onder huisarrest werd geplaatst, werd ze overgebracht naar een gevangenis in hoofdstad Naypyidaw.

Executies

Sinds de staatsgreep vorig jaar woedt er in Myanmar een burgeroorlog tussen het leger en meerdere rebellengroeperingen. In de nasleep van de coup zijn naar schatting zeker 14.000 inwoners van het land gearresteerd wegens verzet tegen de militaire machthebbers. Duizenden van hen zitten nog vast.

In juli maakte het militaire regime van Myanmar bekend vier prodemocratische activisten te hebben geëxecuteerd, onder wie een partijgenoot van Suu Kyi. Het was voor het eerst in decennia dat de doodstraf in het Zuidoost-Aziatische land is voltrokken.

De vier mannen werden in januari ter dood veroordeeld. Hun proces vond achter gesloten deuren plaats.