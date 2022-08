Tientallen gewonden bij vuurwerkramp in Armeense hoofdstad

In de hoofdstad van Armenië is een vuurwerkopslag bij een winkelcentrum geëxplodeerd. Tientallen gewonden zijn volgens lokale media opgenomen in het ziekenhuis. Zeker een persoon is om het leven gekomen.

Een onbekend aantal omstanders is bedolven geraakt onder brokstukken als gevolg van de reeks ontploffingen van vuurwerk. De brandweer in Jerevan zoekt naar overlevenden en heeft zo'n tien mensen onder het puin vandaan gehaald.

Na zware knallen werden omstanders opgeslokt door een dikke rookwolk, zo is te zien in deze video:

De explosie was volgens Armeense media het gevolg van een brand in het gebouw waar vuurwerk lag opgeslagen. De oorzaak van die brand wordt nog onderzocht. De eigenaar van het pand had juist enkele dagen geleden een boete gehad omdat de veiligheid niet op orde was, melden de lokale autoriteiten op Facebook. Ze zeggen niet wat er precies mis was.