Auto rijdt in op benefietavond voor fatale brand VS

In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn twee personen omgekomen en zeventien mensen gewond geraakt toen een auto inreed op een groep mensen bij een bar. In de bar werd een benefietavond gehouden voor nabestaanden van een brand waarbij eerder deze maand tien mensen omkwamen.

De politie gaat ervan uit dat de chauffeur opzettelijk op de menigte is ingereden en daarna de vrouw aanviel. Een politiewoordvoerder spreekt van een gruwelijke daad. Er is nog niets bekendgemaakt over de identiteit van de verdachte of een mogelijk motief.