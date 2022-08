Wekdienst 13/8: Kamerleden naar Suriname en Caribisch gebied • Wilde cheeta's in India

ANP

Goedemorgen! Een delegatie van de Tweede Kamer begint aan een meerdaagse reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire, en wilde cheeta's zijn na decennialange afwezigheid terug in India.

Eerst het weer: het is vandaag wederom zonnig, een zwakke tot matige oostenwind voert warme lucht aan. De temperatuur stijgt snel en bereikt uiteindelijk 30 tot 33 graden. Ook bij zee is het warm met daarbij 's middags een matige noordoostenwind. De dag wordt afgesloten met een warme zomeravond.

Wat kun je vandaag verwachten?

Een delegatie van de Tweede Kamer begint vandaag aan een negendaagse reis naar Suriname, Curaçao en Bonaire. Deze reis is bedoeld als voorbereiding op het herdenkingsjaar 2023, als het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland werd beëindigd. De reis begint in Suriname. Daar staat onder meer een ontmoeting met president Santokhi en volksvertegenwoordigers op het programma.

Vijftien wilde cheeta's komen vandaag aan in India. Ze zijn vanuit Zuid-Afrika en Namibië overgebracht naar het Zuid-Aziatische land, waar de diersoort al decennia is uitgestorven. De dieren worden in het wild losgelaten, als onderdeel van een programma om cheeta's in India te herintroduceren.

In Milaan begint de Italiaanse voetbalcompetitie. Landskampioen AC Milan speelt daar vanavond een wedstrijd tegen Udinese. Later op de avond is er een duel tussen Internazionale en Lecce.

Wat heb je gemist?

De Brits-Indiase schrijver Salman Rushdie ligt aan de beademing en zal door de steekaanval van gisteren waarschijnlijk één oog verliezen. Ook zijn lever en de zenuwen in zijn arm zijn beschadigd. Dat heeft zijn manager bekendgemaakt. In een verklaring staat dat het "nieuws niet goed is".

Rushdie werd gistermiddag aangevallen tijdens een lezing in de staat New York. Hij werd onder meer in zijn nek en buik gestoken. De politie maakte gisteravond bekend dat hij nog steeds wordt geopereerd.

Een arts die bij de lezing in de plaats Chautauqua aanwezig was kon eerste hulp verlenen. Rushdie is daarna met een helikopter naar het ziekenhuis gebracht. De arts zei tegen Amerikaanse media dat Rushdies toestand ernstig is, maar dat er wel kans is op herstel.

Ook is de identiteit bekendgemaakt van de verdachte die na de aanval is opgepakt. Het gaat om de 24-jarige Hadi Matar uit de plaats Fairview in de staat New Jersey.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

In de haven van Rotterdam is gisteravond het grootste containerschip ter wereld aangekomen, de Ever Alot. Er passen 24.004 containers op, 12 meer dan op de vorige recordhouder.

De Ever Alot is sinds dit jaar in gebruik en kan net iets meer containers vervoeren dan andere schepen van dezelfde grootte. Lang zal dat record niet blijven staan, want ook de MSC Tessa zal later dit jaar de eerste reis maken en dat schip heeft een capaciteit van 24.116 containers van 20 voet. En er zijn al schepen in aanbouw die nóg meer vracht kunnen meenemen.

Bekijk hier beelden van de aankomst van de Ever Alot:

Fijne zaterdag!