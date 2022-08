Persbureau Heitink

NOS Nieuws • vandaag, 19:09 Dichte rook boven Gelderland en Limburg door grote brand in Duitsland

Door een grote brand op een Duits industrieterrein vlakbij de Nederlandse grens hangen donkere rookwolken boven delen van Gelderland en Limburg. De brand brak in de middag uit in een bedrijfspand in de plaats Goch.

Bij de veiligheidsregio Noord-Limburg kwamen meerdere meldingen binnen over de brand. De melders dachten dat er brand was uitgebroken in Heijen en in Mook, omdat daar veel rook te zien was. Maar het bleek te gaan om een brand aan de andere kant van de grens.

Bekijk hier beelden van het blussen in Duitsland:

0:41 Grote brand op industrieterrein Duitsland leidt tot ook boven Nederland

In Duitsland heeft de betrokken veiligheidsregio mensen opgeroepen om ramen en deuren dicht te houden. Omdat de wind gunstig stond, was een soortgelijk advies niet nodig voor mensen in Nederland.

Om het vuur te bestrijden zijn honderd brandweerlieden ingezet, meldt een persfotograaf. Een brandweerman zou onwel zijn geworden door de hitte.