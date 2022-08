EPA

NOS Nieuws • vandaag, 15:28 Bosbranden Frankrijk leiden ook tot problemen op de weg naar het zuiden

De natuurbrand in het Franse departement Gironde heeft zich afgelopen nacht niet veel verder verspreid omdat er weinig wind stond. Toch zijn de omstandigheden om de brand in bedwang te houden ongunstig vanwege het warme, droge weer, zegt de brandweer.

Dat veroorzaakt ook problemen voor reizigers naar het zuidwesten van Frankrijk. Ten zuiden van Bordeaux, de hoofdstad van de Gironde, is vanwege de veiligheid een stuk van ongeveer 40 kilometer van de A63 in beide richtingen afgesloten. Deze snelweg loopt van Bordeaux naar de Spaanse grens. Wanneer de weg weer wordt geopend, is onduidelijk.

Daarbij is het vanaf morgen extra druk op de A63 omdat veel Fransen een lang weekend vrij hebben vanwege de katholieke feestdag Maria Hemelvaart. De ANWB adviseert om te rijden via de A62, A65 of A64.

Dit jaar 600 vierkante kilometer in de as

De brand in de Gironde en het aangrenzende Les Landes heeft sinds dinsdag zeker 74 vierkante kilometer in de as gelegd. Zeker 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Franse brandweer krijgt hulp van meer dan 360 brandweerlieden uit Duitsland, Roemenië, Polen en Oostenrijk. Zij voegen zich bij de meer dan duizend Franse brandweerlieden die al ter plaatse zijn.

Volgens het European Forest Fire Information System (EFFIS) is sinds het begin van het jaar in Frankrijk meer dan 600 vierkante kilometer bosgebied afgebrand, meer dan in enig ander jaar het afgelopen decennium.