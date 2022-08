Tiental krijgt taakstraf van 180 uur voor explosie carbidkanon

In samenwerking met

De rechtbank heeft tien mannen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur voor het afschieten van een carbidkanon in het centrum van Joure, op Oudjaarsavond twee jaar geleden.

De explosie van het carbidkanon, een omgebouwde giertank gevuld met 5 kilo carbid, veroorzaakte forse schade aan huizen en een hotel in de nabije omgeving. Niemand raakte gewond, maar de schade liep in de tienduizenden euro's.

De verdachten, tussen de 21 en 28 jaar, verklaarden eerder dat ze het kanon af wilden vuren in een nabijgelegen park. De explosie in het centrum was naar eigen zeggen een ongeluk.