Man gered uit ingestorte tunnel in Rome die hij mogelijk groef voor bankroof

Een dertigjarige man is gisteren in Rome gered uit een zelf gegraven, deels ingestorte tunnel. Hij maakt mogelijk deel uit van een bende die een bank wilde beroven, meldt het Italiaanse persbureau ANSA .

De man kwam gisteren vast te zitten onder de Via Innocenzo XI. Reddingswerkers groeven een tweede gat en wisten de gestrande man na circa acht uur onder het puin vandaan te halen. Daarna is hij naar een ziekenhuis gebracht. Hij wordt vandaag ontslagen, maar blijft onder politiebewaking. De komende dagen wordt hij verhoord.

Drie andere verdachten

Zij horen mogelijk bij een bende die probeerde via een leegstaande winkel een van de twee banken te bereiken die in de buurt van de straat liggen. De groep wordt verdacht van het beschadigen van het wegdek en roekeloos handelen, meldt omroep RAI. In de komende dagen moet blijken of daar meer aanklachten bijkomen.