Superjacht van 25 miljoen euro gaat in vlammen op bij Formentera

Een 45 meter lang superjacht met een waarde van ongeveer 25 miljoen euro is in vlammen opgegaan. De Aria SF vloog gisteren in brand voor de kust van het Spaanse eiland Formentera.

Het is niet duidelijk of de eigenaar van het jacht zelf ook aan boord van het schip was. Het gaat om Paolo Scudieri, een 61-jarige Italiaanse zakenman die eigenaar is van Gruppo Adler, een fabrikant van auto-onderdelen. Scudieri had het schip in 2019 besteld. Vorige maand nam hij het in gebruik.