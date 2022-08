ANP

In samenwerking met NH Nieuws NOS Nieuws • vandaag, 13:40 NS start grotere proef met inchecken met betaalpas en mobiel

De NS begint eind deze maand een proef met contactloos in- en uitchecken. De spoorvervoerder wil hiermee het reizen met de trein vergemakkelijken.

De proef is een vervolg op een kleiner experiment uit 2019. Een groep reizigers kon toen met een betaalpas in- en uitchecken op het traject Leiden-Den Haag. "Met deze nieuwe proef testen we het reizen met betaalpas op alle NS-stations met een grotere groep treinreizigers", aldus het bedrijf.

Als de proef slaagt en deze manier van betalen overal mogelijk wordt, zal het een aanvulling zijn op reizen met een los treinkaartje of een ov-chipkaart. "We willen reizigers hiermee een extra keuze bieden om nog gemakkelijker met de trein te reizen."

Reizigers gevraagd mee te doen

Volgende week, tussen 15 en 22 augustus, wordt reizigers op Amsterdam Centraal, Rotterdam Centraal, Den Haag Centraal, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch en Delft gevraagd om mee te doen met de test, meldt NH Nieuws/AT5.

Vanaf 29 augustus kunnen deelnemers op alle NS-trajecten in het land met de trein reizen door in- en uit te checken met hun betaalpas, creditcard of met een telefoon of smartwatch waaraan een betaalpas is gekoppeld.

Vorige week werd bekend dat de landelijke invoering van in- en uitchecken met een betaalpas langzamer gaat dan voorzien. De bedoeling was dat dit vanaf deze zomer al in het hele openbaar vervoer mogelijk zou zijn, maar dat is uitgesteld tot 2023. Het wordt dan ook mogelijk om in- en uit te checken in bijvoorbeeld bussen en trams van het Amsterdamse vervoersbedrijf GVB.

Lagere drempel

Reizigersvereniging Rover is blij met de proef. "Het is natuurlijk niet nieuw, maar je ziet dat het overal langzaamaan wordt ingevoerd. Het spoor is hierin wel een grote speler", zegt directeur Freek Bos.

Volgens Bos is de drempel om met de trein te reizen hoog voor mensen die niet of nauwelijks met de trein reizen. "Je moet nu zogezegd lid worden van de club door een ov-chipkaart aan te schaffen", zegt hij. "Je kunt nog wel een los treinkaartje kopen, maar het is nog best een uitzoekwerk om erachter te komen wat je allemaal geregeld moet hebben."

Hij hoopt dat de proef leidt tot een lagere drempel om met de trein te reizen. "Het reizen zal er wel een stuk makkelijker van worden. Dan wordt het slechts een kwestie van je portemonnee pakken."