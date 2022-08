Zeven jaar cel voor neersteken twee Groningse agenten tijdens avondklok

De man die vorig jaar maart twee agenten in Groningen neerstak, moet zeven jaar de gevangenis in. Volgens de rechtbank is de 33-jarige Amerikaan schuldig aan poging tot doodslag en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Ook krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd, meldt RTV Noord . De straf is gelijk aan de eis.

Bijna niet overleefd

Een van de agenten raakte zwaargewond in zijn hals en gezicht, de andere raakte gewond aan haar bovenbeen. Volgens justitie had het niet veel gescheeld of de politieman had het niet overleefd. Na de steekpartij vluchtten de twee mannen naar Frankrijk, waar ze enkele dagen later werden aangehouden.