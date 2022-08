Twee zwaargewonden bij auto-ongeluk Tilburg, ravage is groot

Bij een ernstig auto-ongeluk in Tilburg zijn vanochtend twee mensen zwaargewond geraakt. Het ongeluk gebeurde rond 06.00 uur op de Ringbaan Noord. De ravage is groot.

Op foto's is te zien dat de auto in stukken is gebroken. "Stoelen van de auto liggen op de weg, evenals koplampen en velgen", vertelt een omstander aan de omroep. De weg is afgezet. Het onderzoek ter plekke gaat mogelijk nog uren duren.