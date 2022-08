Wekdienst 12/8: Uitspraak in zaak neergestoken agenten • Start Amsterdams Grachtenfestival

ANP / NOS

Goedemorgen! De rechtbank in Groningen doet uitspraak in een zaak tegen twee mannen die worden verdacht van het neersteken van twee agenten, en het tiendaagse Grachtenfestival in Amsterdam gaat van start.

Eerst het weer: Zonnig en wederom zeer warm met 28 graden op de Waddeneilanden tot 33 graden in het zuiden van het land. In het weekend weinig verandering, begin volgende week een overgang naar iets minder warm weer. Behalve zonneschijn is er ook een enkele regen- of onweersbui.

Wat kun je vandaag verwachten?

Twee mannen horen vandaag bij de rechtbank in Groningen of ze worden veroordeeld voor het neersteken van twee agenten tijdens een avondklokcontrole. Het Openbaar Ministerie heeft tegen een van hen zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist voor poging tot doodslag. Zijn partner hoorde 117 dagen cel tegen zich eisen.

Amsterdam staat de komende tien dagen geheel in het teken van het Grachtenfestival. Het is de 25ste keer dat het evenement wordt gehouden. Er zijn ruim 200 concerten op 120 locaties, een deel daarvan is vanwege het jubileum gratis.

In de haven van Rotterdam komt het grootste containerschip ter wereld aan, de Ever A Lot. Er passen 24.004 containers op, twaalf meer dan op de vorige recordhouder.

Wat heb je gemist?

De FBI was maandag bij de huiszoeking in de villa van oud-president Trump op zoek naar documenten die iets te maken hadden met nucleaire wapens, schrijft The Washington Post. Het is onduidelijk of zulke documenten daadwerkelijk zijn aangetroffen in Trumps woning in Florida.

De FBI-agenten zouden op zoek zijn geweest naar vertrouwelijke regeringsdocumenten die Trump bij zijn vertrek uit het Witte Huis zou hebben meegenomen, terwijl dat niet mocht. De federale politiedienst heeft er nog geen officiële verklaring over afgelegd, maar het ministerie van Justitie deed dat vannacht wel.

Minister Garland van Justitie zei dat hij de huiszoeking persoonlijk had goedgekeurd. "We nemen zo'n besluit niet lichtvaardig", zei hij. Het ministerie wil dat het huiszoekingsbevel openbaar wordt gemaakt, omdat er veel beroering in de VS is over de actie. De rechter moet daar nog over beslissen.

Ander nieuws uit de nacht:

Meer mensen verhuisden van Randstad naar rest van Nederland dan andersom: Vorig jaar ging het om 75.000 mensen die uit de Randstad trokken, tegenover 53.000 die er juist naartoe gingen. Die trend is al zichtbaar sinds 2014.

Gewapende man die FBI-kantoor probeerde binnen te komen doodgeschoten: Gisteravond probeerde hij het gebouw binnen te dringen met een automatisch wapen en een spijkerpistool. Aan het begin van de nacht werd de man na een lange achtervolging doodgeschoten. Mogelijk was hij ook betrokken bij de Capitoolrellen in januari vorig jaar.

Centrum Toronto urenlang zonder stroom, duizenden mensen getroffen: Dat kwam vermoedelijk doordat een kraan tegen een hoogspanningskabel was gekomen. Onder meer het zakencentrum van Toronto werd getroffen.

En dan nog even dit:

Het was gisteren opnieuw een warme dag. De temperaturen liepen op tot 32 graden. Reden voor veel mensen om de buitenlucht of het verkoelende water op te zoeken.

Zo trotseerde Nederland de hitte:

