EPA

NOS Nieuws • vandaag, 03:24 'FBI zocht in villa Trump onder meer naar documenten over kernwapens'

De FBI-agenten die maandag de villa van oud-president Trump binnenvielen, waren onder meer op zoek naar documenten die betrekking hebben op nucleaire wapens. Dat schrijft The Washington Post. Volgens de krant is onduidelijk of zulke documenten ook daadwerkelijk zijn aangetroffen in Trumps woning in Florida.

Over de huiszoeking van de FBI is nog veel onduidelijk, omdat de federale politiedienst er nog geen officiële verklaring over heeft afgelegd. Naar verluidt waren de agenten op zoek naar vertrouwelijke regeringsdocumenten die Trump bij zijn vertrek uit het Witte Huis ten onrechte had meegenomen.

Huiszoekingsbevel

Omdat de huiszoeking in de Verenigde Staten tot veel beroering heeft geleid, wil het ministerie van Justitie dat het huiszoekingsbevel openbaar wordt gemaakt. De rechter moet daar echter nog over beslissen. Hetzelfde geldt voor de wens van het departement om openbaar te maken welke documenten en goederen in beslag zijn genomen.

Justitieminister Merrick Garland zei donderdag dat hij de huiszoeking persoonlijk heeft goedgekeurd. "We nemen zo'n besluit niet lichtvaardig", zei hij. "Waar mogelijk kijken we eerst naar minder vergaande methoden, als alternatief voor een huiszoeking."

Als het huiszoekingsbevel openbaar wordt gemaakt, zou dat zeer ongebruikelijk zijn. Maar volgens Garland weegt het "grote publieke belang" in dit geval zwaar.

Welke onderzoeken lopen er nog meer naar de oud-president en in welke rechtszaken is hij verwikkeld? Lees het in dit artikel.

Momenteel ontvangt de FBI veel bedreigingen van aanhangers van Trump, die het onderzoek van de dienst als politiek gemotiveerd beschouwen.

Gisteren probeerde een gewapende man om een FBI-kantoor in Cincinnati in Ohio binnen te dringen. Hij werd na een urenlange achtervolging door de politie doodgeschoten. Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt, maar mogelijk speelt de huiszoeking in de villa van Trump een rol.