Gijzeling in bank Beiroet, man 'wil geld opnemen voor ziekenhuisrekening vader'

Correspondent Daisy Mohr vanuit Beiroet:

"Sinds de economische crisis in Libanon zijn er opnamelimieten waardoor er maar kleine bedragen kunnen worden opgenomen. Afhankelijk van de bank is dat ongeveer 300 dollar. Wat we horen is dat deze man meer dan 200.000 dollar op de bank heeft staan. Om de operatie van zijn vader te betalen wil hij alle geld van zijn bankrekening opnemen, maar mag dit niet.

Er gaan vaker berichten rond over incidenten in banken zoals: geweldpleging naar bankmedewerkers toe, afpersingen en bedreiging met wapens. Dit is één van de vele wanhoopsdaden in Libanon. Dat het expliciet via sociale media verspreid wordt, zoals nu het geval is, gebeurt niet vaak. Veel Libanezen steunen deze gijzelingsactie. Momenteel is er ook een solidariteitsprotest gaande in Beiroet voor de man."