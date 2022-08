Wekdienst 11/8: Afvaldumper boerenprotest voor rechter • Internationale conferentie Oekraïne

Wat kun je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 76.000 bedrijven opgeheven, het hoogste aantal sinds 2007 - het jaar dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) begon met registreren. Vooral zzp'ers stopten ermee. Het aantal faillissementen is ook iets toegenomen, maar blijft volgens het CBS "historisch laag".

De afgelopen 2,5 jaar was het aantal faillissementen zeer laag. Een belangrijke oorzaak hiervan was de coronasteun, die veel bedrijven op de been heeft gehouden. Zo hebben bedrijven gezamenlijk voor meer dan 18 miljard euro aan belastinguitstel gekregen. De verwachting van de Kamer van Koophandel uit april dat het aantal faillissementen flink zou gaan toenemen, is dus nog niet uitgekomen.