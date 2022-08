ANP/NOS

NOS Nieuws • vandaag, 06:44 Wekdienst 10/8: Nationaal Hitteplan van kracht • Managementteam Watertekorten bij elkaar

Goedemorgen! Vandaag gaat het Nationaal Hitteplan in voor alle provincies, en het Managementteam Watertekorten komt bij elkaar voor overleg.

Eerst het weer: het wordt vandaag zonnig en warm tot zeer warm zomerweer met maximaal 26 graden op de Waddeneilanden en 30 tot lokaal 32 graden in het zuiden van het land.

Wat kun je vandaag verwachten?

Het Nationaal Hitteplan geldt vanaf vandaag in het hele land. De komende dagen loopt de temperatuur op tot boven de dertig graden. Het hitteplan blijft waarschijnlijk van kracht tot na het weekend.

Het Managementteam Watertekorten overlegt of er maatregelen genomen moeten worden vanwege de aanhoudende droogte. Het team van Rijkswaterstaat, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en de betrokken ministeries bepaalt hoe het water wordt verdeeld bij schaarste.

Voetbalclub Eintracht Frankfurt en Real Madrid voetballen tegen elkaar in de finale van de Europese Supercup. De Spaanse club won afgelopen seizoen de Champions League, de Duitse ploeg de Europa League.

Wat heb je gemist?

Partijgenoten van Donald Trump spreken schande van de huiszoeking in de villa van de oud-president. Zelfs politici die de laatste tijd voorzichtig afstand namen van zijn vorm van politiek bedrijven, nemen het voor hem op.

"Dit regime zet opnieuw federale diensten in als een wapen tegen politieke tegenstanders", zegt de gouverneur van de staat Florida, Ron DeSantis, mogelijk een van de uitdagers van Trump als die zich in 2024 opnieuw kandidaat stelt. DeSantis spreekt van een bananenrepubliek.

Trump zelf noemde een heksenjacht en een politieke aanval door linkse Democraten, toen hij het nieuws over de inval naar buiten bracht. Die was volgens hem onnodig en ongepast. "Zoiets is nog nooit met een president van de Verenigde Staten gebeurd."

Omdat de FBI nog geen verklaring heeft gegeven over de huiszoeking is nog niet bekend waar agenten precies naar op zoek waren of waarvan de oud-president mogelijk wordt verdacht. Trumps zoon Eric zei tegen Fox News dat het gaat om documenten die zijn vader uit het Witte Huis heeft meegenomen. Volgens het Nationaal Archief zitten daar vertrouwelijke stukken tussen.

Ander nieuws uit de nacht:

Geen vergunning afgegeven voor Highland Games waar dode viel: Er is bij de gemeente geen specifieke aanvraag gedaan voor dit evenement en van een permanente evenementenvergunning voor het terrein is geen sprake, zegt het landgoed waar de sportwedstrijd werd gehouden.

Nachtelijke redding van beloega in de Seine aan de gang: Een team van tachtig mensen probeert met een kraan en een koelwagen het dier naar een betere plek te vervoeren.

Brand in Cubaanse olieopslag onder controle: Brandweerlieden zijn het complex op gegaan om met schuim na te blussen.

En dan nog even dit:

In Kosovo staat de maand augustus in het teken van bruiloften. Tienduizenden Kosovo-Albanezen, wonend en werkend in West-Europa, reizen dan naar hun vaderland voor hun eigen bruiloft of die van familieleden.

Bij de bruiloft van dit Zwitsers-Kosovaarse stel werden kosten noch moeite gespaard:

0:39 Kosten noch moeite wordt gespaard op Kosovaarse bruiloft

Fijne woensdag!