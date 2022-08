AFP

NOS Nieuws • vandaag, 13:35 Australië rouwt om Olivia Newton-John: 'Ze bracht vreugde in het leven' Meike Wijers correspondent Australië Meike Wijers correspondent Australië

In Australië is ontzet gereageerd op de dood van Olivia Newton-John. De Brits-Australische actrice en zangeres overleed op 73-jarige leeftijd in haar woning in Californië in het bijzijn van haar familie. Het nieuws op de Australische radio, televisie en via liveblogs wordt sinds gisteren gedomineerd door het overlijden van de popster die door Bono ooit 'de koningin van Australië' werd genoemd.

Koningin was ze niet, maar Olivia Newton-John kwam wel dichtbij royalty toen ze in 2019 geridderd werd door koningin Elizabeth, die ook staatshoofd van Australië is. Ze werd geroemd om haar inzet voor goede doelen, haar bijdrage aan onderzoek naar kanker en haar carrière als zangeres en actrice.

Newton-John was zeer geliefd bij Australiërs, zoals Hugh Jackman. "Olivia Newton-John was mijn eerste liefde", schreef de acteur op Instagram. De Wolverine-acteur had als tiener een poster van Newton-John aan de muur hangen die hij iedere avond voor het slapen gaan een kus gaf.

Hoewel ze niet down under werd geboren, was Newton-John een icoon van Australië. "Ze belichaamde Australië zoals we graag gezien worden", zegt vriendin en oud-minister van Buitenlandse Zaken Julie Bishop. "Door haar stralende verschijning en 'girl next door' uitstraling stond ze voor alles dat goed en mooi is aan ons land."

Newton-John werd in 1948 geboren in Cambridge in Engeland en kwam als zesjarig meisje naar Melbourne. Daar bracht ze haar jeugd door en zette ze op 21-jarige leeftijd haar eerste stappen in de muziekwereld.

The Sun/News Licensing Olivia Newton-John in 1973

ANP Olivia Newton-John en John Travolta in Grease

AFP Olivia Newton-John met John Travolta in 2018 bij het 40-jarig jubileum van Grease

EPA Olivia Newton-John in 2018

Het eerbetoon komt uit alle hoeken van de Australische samenleving. "Ze bracht licht en vreugde in het leven van Australiërs. Haar stem was een groot onderdeel van het Australische geluid", zei de Australische premier Anthony Albanese. Waarnemend premier Richard Marles zei dat Newton-John de wereld door haar dood "een beetje leger heeft achtergelaten". De deelstaatpremier van Victoria, waar Melbourne ligt en waar Newton-John opgroeide, heeft voorgesteld om haar een staatsbegrafenis te geven.

Newton-John is in Australië ook bekend om haar jarenlange bijdrage aan kankeronderzoek en andere goede doelen. In 1992 werd voor het eerst borstkanker vastgesteld bij de toen 44-jarige actrice. Ze richtte vervolgens een instituut op om onderzoek te doen naar de behandeling van kanker. Adam Horsburgh, CEO van het Olivia Newton-John Cancer & Wellness Centre, zei tegen de Australische publieke radiozender ABC dat ze enorm betrokken was bij het centrum. "Ze is een symbool van hoop geweest voor mensen met kanker", zei hij.

'Hoop dat ik het verschil heb gemaakt'

Newton-John maakte zich hard voor een holistische benadering voor kankerbehandeling, met aandacht voor zowel lichaam als geest. Haar centrum biedt daarom naast de medische behandeling ook yoga, massage, voedingsadvies en muziek- en kunsttherapie aan. "Ze heeft de manier waarop we naar kankerbehandelingen kijken echt veranderd", zei Horsburgh.

In 2013 en 2017 kwam de kanker weer terug, dit keer ook uitgezaaid naar haar ruggenwervel. Het zou haar uiteindelijk fataal worden. In een van haar laatste interviews voor de Japanse omroep NHK World werd Newton-John gevraagd wat ze hoopte dat haar nalatenschap zou zijn. "Ik hoop dat mensen denken dat ik een verschil heb gemaakt door mensen met kanker te helpen genezen", zei de popster.

Bekijk hier een terugblik op de carrière van Newton-John:

1:25 Iedereen kent Olivia Newton-John als Sandy in de film 'Grease'