ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:44 Wekdienst 9/8: Nieuw rapport over droogte • Turkije start gasexploratie in Middellandse Zee

Goedemorgen! De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling deelt een nieuwe droogtemonitor, en Turkije hervat de exploratie van gas in de Middellandse zee.

audiofragment De wekdienst liever luisteren?

Eerst het weer: er is nauwelijks bewolking aanwezig. De temperatuur loopt snel op naar 23 tot 28 graden. De noord- tot noordoostenwind waait in de middag zwak tot matig, kracht 2 tot 4. De meeste wind staat later op de dag langs de westkust.

Weerplaza

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Er wordt een nieuw rapport uitgebracht over de droogte in Nederland. Hierin staat welke maatregelen nodig zijn om het watertekort in ons land het hoofd te bieden. Vanwege de langdurige droogte wordt het schaarse water sinds afgelopen woensdag door een landelijk team verdeeld.

Turkije stuurt een schip naar de Middellandse Zee om op zoek te gaan naar gas. De verwachting is dat het schip naar de wateren nabij Cyprus zal varen, waar gigantische gasvelden liggen die nog niet zijn aangeboord. Turkije claimt hier ook recht op te hebben, maar dat ligt gevoelig vanwege de politieke situatie op Cyprus.

PSV speelt in de derde voorronde van de Champions League tegen AS Monaco. De wedstrijd wordt gespeeld in Eindhoven en begint om 20.30. Het eerste duel, dat vorige week in het prinsdom werd gespeeld, eindigde in 1-1.

Wat heb je gemist?

De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van Donald Trump in Florida. De Amerikaanse oud-president maakte dat zelf bekend in een verklaring op zijn eigen sociale medium, Truth Social. Volgens CNN was Trump op moment van de inval niet thuis.

Justitie heeft nog niet gezegd waarom de inval in Mar-a-Lago plaatsvond, het Witte Huis zegt alleen dat president Biden niet vooraf op de hoogte was gebracht. In zijn verklaring zwijgt Trump zelf ook over de aanleiding. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt met een regeringsonderzoek en dat "deze onaangekondigde inval onnodig en ongepast is".

"Dit zijn donkere tijden voor ons land, want mijn prachtige huis wordt momenteel belegerd, aangevallen en bezet door een grote groep FBI-agenten", schrijft Trump. "Zoiets is er nog nooit met een president van de Verenigde Staten gebeurd." Volgens hem is ook zijn kluis opengebroken.

Trump spreekt in zijn verklaring vandaag van een heksenjacht door "radicale linkse Democraten die willen voorkomen dat ik me in 2024 verkiesbaar stel voor president".

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Gisteravond is Olivia Newton-John overleden. De zangeres en actrice, bekend van haar hoofdrol in de musicalfilm Grease, leed al langere tijd aan borstkanker. Ze is 73 jaar geworden.

Grease betekende voor Newton-John haar grote doorbraak als actrice. Ze was 29 jaar toen de opnames begonnen, en twijfelde daarom of ze wel voor een leerling op de middelbare school kon doorgaan. Maar na een screentest met haar tegenspeler John Travolta besloot ze de rol te accepteren.

Bekijk hieronder een filmpje over het leven en de carrière van Newton-John:

1:25 Iedereen kent Olivia Newton-John als Sandy in de film 'Grease'

Fijne dinsdag!