AFP

NOS Nieuws • vandaag, 04:16 Brand olieopslag verder uitgebreid, energievoorziening Cuba in gevaar

De brandweer van Cuba heeft een grote brand in een olieopslag nog altijd niet onder controle. In de plaats Matanzas sloeg de afgelopen dag het vuur over naar een derde grote olietank. De brand dreigt grote gevolgen te hebben voor het hele eiland.

Het vuur brak vrijdagavond uit door een blikseminslag. Hoewel brandweerlieden dit weekend probeerden omliggende tanks te koelen konden ze explosies in twee andere tanks niet voorkomen. Daarbij viel zeker één dode en 125 gewonden; zestien brandweerlieden worden nog vermist.

Bijna 5000 omwonenden van de brand zijn geëvacueerd vanwege de giftige rook die vrijkomt. De bevolking wordt aangeraden binnen te blijven of op straat een mondkapjes te dragen. Een enorme zwarte rookkolom is 100 kilometer verderop in de hoofdstad Havana te zien.

Mexico en Venezuela hebben gespecialiseerde brandweerlieden gestuurd om te helpen en de brandweer probeert met blushelikopters en -vliegtuigen het vuur onder controle te krijgen. Toch dreigt ook een vierde tank vlam te vatten. In zee zijn barrières uitgezet om te voorkomen dat er olie wegdrijft.

Stroomstoringen

De brand kan een grote impact hebben op de energievoorziening van het eiland, die sowieso al kwetsbaar is. Door een tekort aan koelwater is een stroomcentrale in de buurt van de brand stilgelegd. Eerder had de regering al aangekondigd dat delen van het eiland tijdelijk zonder stroom zullen komen te zitten door bestaande productietekorten.

Als de brand in de olieopslag lang duurt zal het moeilijk worden om de brandstof te importeren die het land nodig heeft voor het opwekken van stroom. Zelfs als de brand snel onder controle is zal het nog lang kunnen duren voordat het complex is gecontroleerd en de schade is hersteld.