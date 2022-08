AFP

NOS Nieuws • vandaag, 21:13 Drooggevallen lichamen in Las Vegas leiden tot speculaties over maffiageweld

Afgelopen weekend is opnieuw een lichaam aangetroffen in Lake Mead, een stuwmeer nabij Las Vegas. Het is het vierde lijk dat sinds mei naar boven is komen drijven in het meer, dat vanwege de aanhoudende warmte aan het opdrogen is. De doodsoorzaak van het slachtoffer wordt nog onderzocht, net als de identiteit.

Geen van de vier lichamen is nog geïdentificeerd, maar de Amerikaanse media speculeren al volop over het lot van de slachtoffers. De maffia wordt hierbij herhaaldelijk genoemd. Dat komt onder meer door de verdachte omstandigheden waarin een van de skeletten afgelopen mei in de haven van Hemenway werd aangetroffen: in een vat, met een schotwond.

"Als je een lichaam vindt in een vat, dan is er duidelijk iemand anders bij betrokken geweest", zei de politiechef van Las Vegas eerder tegen CNN.

AFP De 'badkuip ring' bij Lake Mead laat zien hoezeer het water is gezakt

AFP Droogte in Lake Mead, het meer is is een belangrijke drinkwaterbron voor 25 miljoen Amerikanen in Nevada, Californië en Arizona.

AFP Lake Mead is in de jaren dertig gevormd door de aanleg van de beroemde Hooverdam, en wordt gevoed door de Coloradorivier.

EPA Droogte in Lake Mead

Daar komt bij dat de politie ervan uitgaat dat de persoon in het vat, die de naam Hemenway Harbor Doe heeft gekregen, ergens in de jaren 70 of 80 is gestorven. Dat vermoeden baseren rechercheurs op de kleding- en schoenresten die bij het lichaam zijn aangetroffen. Doe is een naam die de politie in de VS geeft aan lijken waarvan de identiteit niet kan worden vastgesteld.

In die periode hadden maffiabendes uit onder meer Chicago, Milwaukee en Kansas City een grote invloed in Las Vegas, schrijft The New York Times. Lake Mead bevindt zich op zo'n 40 minuten rijden van de stad. Het stond destijds bekend als gebied waar mogelijk criminele activiteiten plaatsvonden, aldus de Amerikaanse krant.

De maffia gebruikte in die tijd bovendien vaker vaten om lijken te laten verdwijnen, zo zei de directeur van het Maffiamuseum in Las Vegas tegen nieuwszender CBS. "En het slachtoffer is in zijn hoofd geschoten, een typische schietstijl van de maffia."

De lichamen die de afgelopen maanden in Lake Mead zijn aangetroffen: 1 mei, wandelaars treffen een verroest vat aan langs de kust van Lake Mead. In het vat zit een skelet.

7 mei, twee zussen zijn aan het suppen in een baai van het stuwmeer als ze botten tegenkomen, waaronder een kaak met een zilveren vulling erin.

25 juli, stoffelijke resten worden gevonden op een strand bij Lake Mead.

7 augustus, overblijfselen worden wederom aangetroffen op een strand bij het meer.

Vooralsnog wordt alleen Harbor Doe door de politie als moordzaak behandeld. Bij de stoffelijke resten die later op strandjes en in een baai werden aangetroffen, is een verband met de georganiseerde misdaad lastiger te leggen.

Zo zijn er nog geen aanwijzingen dat het lichaam dat afgelopen weekend is gevonden door een misdrijf om het leven is gekomen. De andere twee skeletresten zijn eveneens in het zand aangetroffen, blootgesteld aan de elementen door het zakkende waterpeil. Omdat de lichamen vermoedelijk decennialang onder water hebben gelegen, zijn ze in een ver stadium van ontbinding, wat het lastiger maakt de identiteit vast te stellen.

Speculatie

Volgens de politiechef van Las Vegas is het "louter speculatie" dat de maffia iets met de gevonden lichamen te maken heeft.

Een alternatieve verklaring is dat de stoffelijke resten van mensen waren die in het meer zijn verdronken toen de waterstanden veel hoger waren. Dat zegt een woordvoerder van het recreatieve gebied bij Lake Mead tegen CNN.

De politie waarschuwt dat er meer stoffelijke overschotten gevonden kunnen worden, nu de waterstand in het meer aan het zakken is.