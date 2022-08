Raketaanvallen ver van front Oekraïne maken steeds meer burgerslachtoffers

Verantwoording

Voor dit verhaal bekeek de OSINT-redactie van de NOS beelden van ruim 500 incidenten in Oekraïne. Dat is niet het hele plaatje: aan het front slaan talloze raketten en granaten in. Echter: hoe verder van het front, hoe opmerkelijker en hoe meer publiciteit incidenten krijgen op socialemediaplatforms en in de traditionele media. Bij inslagen op grote afstand, bijvoorbeeld op meer dan 100 kilometer van het front, is de kans op ontbrekende incidenten dus erg klein.

We categoriseerden de incidenten onder meer op het type aanval (is er sprake van een raket- of artilleriebeschieting of niet) en de aard van het incident (is er een burgerdoel geraakt of niet). Hiervoor is de best beschikbare informatie gebruikt, zoals verschillende videobeelden en berichten die online rondgingen, berichtgeving in de media, en andere openbare bronnen. Bij sommige incidenten was een categorie niet met volledige zekerheid vast te stellen en gaat het om hoge mate van waarschijnlijkheid. Wanneer ook daar te weinig informatie voor beschikbaar was, is het incident uitgesloten uit de analyse.

Dit leverde 150 raket- of artilleriebeschietingen op. Van al die incidenten heeft de NOS geautomatiseerd berekend op welke afstand van het front de raketaanvallen plaatsvonden. Dit gebeurde aan de hand van de actuele frontlinie op de dag van de aanval. Op veel locaties was de afstand tot het front in (bijvoorbeeld) maart namelijk anders dan in juli. Om dit te ondervangen, is voor elk individueel incident de afstand tot de destijds geldende frontlinie berekend. De data-analyse van de frontlinies werd uitgevoerd door NOS-datajournalist Sjoerd Mouissie.

In enkele gevallen kan een doel als zowel civiel als militair gezien worden, zoals bruggen en viaducten. Als zo'n doel duidelijk nog door burgers werd gebruikt op het moment van inslag, hebben wij dat als burgerdoel gecategoriseerd. Het internationaal recht ziet een burgerdoel waar militaire activiteiten plaatsvinden nog steeds als burgerdoel. Woonwijken en ziekenhuizen bestempelden we in alle gevallen als civiel doel, omdat niet is vast te stellen of er burgers aanwezig waren of niet. Bovendien is de kans op burgerslachtoffers groot in woonwijken, ook als er legitieme militaire doelen zijn gevestigd.

In sommige gevallen kan een ogenschijnlijk civiel doel in de praktijk een militair doel zijn geweest. Bijvoorbeeld als in een school of een ziekenhuis een militaire basis is gevestigd; iets waar beide kampen van beschuldigd worden. Overigens gaat het in zo'n geval om een (mogelijke) schending van het oorlogsrecht aan beide zijden: het gebruik van een civiel object voor militaire doeleinden (als daar nog burgers aanwezig zijn) is niet toegestaan, net als het bestoken van een burgerdoel (ongeacht aanwezigheid van militaire bewegingen).

Het is niet volledig uit te sluiten dat in enkele gevallen omgekomen militairen zijn meegenomen in de tellingen van het aantal slachtoffers, al is dit bij de meeste van deze incidenten onwaarschijnlijk.