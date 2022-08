Nederlandse mijnenjager op weg naar NAVO-vloot op Middellandse Zee

De vloot gaat in de Middellandse Zee oefenen met het ruimen van mijnen. Ook wordt er gepatrouilleerd, en staan bezoeken aan verschillende havens op de agenda. Vanwege de veiligheid geeft defensie geen verdere details over het programma.

De bijna veertig bemanningsleden van de Vlaardingen zijn zeker vijftien weken van huis. Volgens de Koninklijke Marine is het werk dat ze gaan doen nooit zonder risico's, omdat het ruimen van eventuele mijnen gevaarlijk werk is.

Een mijnenjager gaat met een sonar, een apparaat dat de zee of zeebodem in kaart brengt, op zoek naar mijnen die op de zeebodem liggen. Bij het vermoeden van een mijn wordt er een speciale robot naartoe gestuurd. Er zitten camera's op waarmee te zien is of er daadwerkelijk sprake is van een mijn. In dat geval wordt hij onschadelijk gemaakt. Vaak gebeurt dat door de mijn gecontroleerd tot ontploffing te brengen.