'Israël en Palestijnen akkoord over wapenstilstand Gaza'

Israël en Palestijnse strijders van Islamitische Jihad zouden het eens zijn over een wapenstilstand. Dat melden internationale persbureaus en Al Jazeera. Het bestand zou om 19.00 uur Nederlandse tijd in gaan.

Eerder meldde persbureau Reuters op basis van een bron binnen de Egyptische regering dat ook Israël bereid is tot een staakt-het-vuren. Het bestand zou zijn voorgesteld door bemiddelaar Egypte. Er is nog geen officiële reactie van beide partijen.

Duizenden bij begrafenis commandant

Ook aan de Palestijnse kant, waar het aantal slachtoffers iedere dag verder oploopt, lijken partijen hun knopen te tellen en in te willen stemmen met een staakt-het-vuren. Daarbij speelt mee dat Hamas zich niet in de gevechten heeft gemengd, wat ongetwijfeld tot een langduriger strijd zou hebben geleid.

De gewelduitbarsting van de afgelopen dagen is de grootste in ruim een jaar tijd. Tijdens een korte oorlog in mei 2021 kwamen in twee weken tijd zo'n 260 Palestijnen om het leven. Aan Israëlische zijde vielen toen veertien doden.