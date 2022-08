Vliegtuigen en schepen van Taiwan uitgezonden door dreiging China

Het ministerie van Defensie van Taiwan heeft vliegtuigen en schepen uitgezonden als reactie op de Chinese militaire oefeningen rond het eiland. Volgens Taiwan is het een "gepaste reactie" op die oefeningen.

Taiwan zegt dat ook vandaag meerdere Chinese militaire schepen, vliegtuigen en drones gesimuleerde aanvallen uitvoeren op het eiland en op Taiwanese marineschepen. Persbureau Reuters schrijft dat er zo'n tien Chinese en tien Taiwanese marineschepen dicht bij de middellijn in de Straat van Taiwan varen.

De Taiwanese premier Su Tseng-Chang noemt de militaire acties van China "arrogant" en erop gericht om de vrede en stabiliteit in Taiwan te verstoren. Ook riep hij "buitenlandse vijanden" op te stoppen met cyberaanvallen en het verspreiden van nepnieuws dat het moreel van de Taiwanese bevolking ondermijnt.

Spanningen sinds bezoek Pelosi

De onrust rond Taiwan is het gevolg van het bezoek van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aan het eiland. China, dat Taiwan als afvallige provincie beschouwt, ziet dat als een provocatie. Daarom is ook de samenwerking met de VS op het gebied van onder meer het klimaat en grensoverschrijdende misdaad stopgezet.