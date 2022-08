Wekdienst 7/8: Mijnenjager sluit aan bij vloot NAVO • Start eredivisieseizoen Feyenoord en AZ

ANP / NOS

Goedemorgen! De Nederlandse mijnenjager Vlaardingen vertrekt om aan te sluiten bij een NAVO-vloot op de Middellandse Zee, en ook voor AZ en Feyenoord begint de eredivisie.

Vandaag is het zonnig en droog. Wel vormen zich in de loop van de dag enkele stapelwolken, vooral in het noorden van het land. De noord- tot noordwestenwind waait zwak tot matig en het wordt 20 tot 25 graden.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Nederlandse mijnenjager Vlaardingen vaart vandaag naar de Middellandse Zee. Daar wordt het marineschip onderdeel van een vloot, die elk moment klaar moet zijn voor militaire operaties als onderdeel van de NAVO-reactiemacht.

In Deventer is voor het eerst sinds corona weer de Deventer Boekenmarkt. Langs de IJssel staan zo'n 500 kraampjes opgesteld, minder dan eerder, maar volgens de organisatie is het nog wel de grootste boekenmarkt van Europa.

Vitesse begint het nieuwe seizoen van de eredivisie tegen Feyenoord in een thuiswedstrijd. AZ speelt thuis tegen Go Ahead Eagles. De wedstrijden zijn live te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app en via Langs de Lijn op NPO Radio 1. Samenvattingen zijn meteen na afloop van de wedstrijden op NOS.nl te zien, uitgebreide samenvattingen in de uitzending van Studio Sport om 19.00 uur op NPO 1.

Wat heb je gemist?

De Nederlander Aydin C. (44) is door een Canadese jury schuldig bevonden aan afpersing, intimidatie en het bezit en verspreiden van kinderporno. C. stond de afgelopen weken terecht in de zaak rondom Amanda Todd (15). Die Canadese scholier beroofde zich in 2012 van het leven nadat ze door C. was afgeperst met naaktfoto's die ze hem had gestuurd.

Aydin C. werd in 2018 in Nederland al veroordeeld tot tien jaar en acht maanden cel voor het misbruiken van tientallen meisjes en een aantal mannen. Welke straf C. in Canada krijgt, bepaalt de rechter later.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Nederlanders gaan massaal weer op vakantie nu corona op de achtergrond is. Maar voor steeds meer gezinnen is dat niet mogelijk omdat ze niet genoeg geld hebben. Dat ziet ook Stichting Weekje Weg, die gratis vakanties organiseert voor gezinnen die dat zelf niet kunnen betalen. De vraag naar hun diensten neemt toe, legt directeur Sacha Engelschman uit.

Fijne zondag!