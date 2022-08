Dodental door bombardementen Israël loopt op, 350 raketten vanuit Gaza

Het dodental aan Palestijnse zijde is op de tweede dag van Israëlische bombardementen op Gaza opgelopen tot 24. Onder de slachtoffers zijn zes kinderen, meldt het ministerie van Volksgezondheid in Gaza.

Een aantal van de doden viel vanavond in het vluchtelingenkamp Jabaliya in het noorden van de Gazastrook. Israël zegt daar niet verantwoordelijk voor te zijn en alleen militaire doelwitten onder vuur te nemen. Volgens het Israëlische leger vuurden Palestijnse strijdgroepen een raket af die neerkwam in Gaza, waarbij burgers en kinderen om het leven kwamen, schrijft persbureau AP.