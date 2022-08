ANP

NOS Nieuws • vandaag, 18:22 Vrijspraak voor tiener die beroving maaltijdbezorger deelde op Snapchat

Een 19-jarige man is vrijgesproken van medeplichtigheid bij een beroving van een maaltijdbezorger, vorige zomer in Amsterdam. Hij had de overval gefilmd. Die beelden deelde hij vervolgens op Snapchat met de bijschriften "lekker man gestolen eten" en "had 100 euro aan eten besteld".

De 19-jarige filmde destijds hoe zijn vriend de maaltijdbezorger met een mes bedreigde en vervolgens loempia's en drankjes uit de bezorgtas buitmaakte.

Volgens het Openbaar Ministerie was de 19-jarige man medeplichtig, omdat het eten via zijn telefoon was besteld en omdat hij op Snapchat sprak over 'racen', straattaal voor beroven. Ook kwam het mes dat bij de overval werd gebruikt uit de keuken van zijn moeder.

Op basis hiervan oordeelde de officier van justitie dat er sprake was van een "nauwe en bewuste samenwerking" tussen de twee. De rechtbank Amsterdam ging daar niet in mee en oordeelde dat het filmen van de overval weliswaar kwalijk, maar niet strafbaar was. "Daarnaast had hij ook niet moeten eten van de gestolen maaltijd", aldus de rechtbank, maar ook dat was geen reden voor veroordeling.

De jongen die de overval pleegde, is inmiddels wel veroordeeld, schrijft AT5.

Vaker slachtoffer

Maaltijdbezorgers zijn vaker slachtoffer van overvallen. De gemeente Utrecht besloot daarom afgelopen winter een proef te doen met bodycams. Die konden bezorgers inschakelen op het moment dat zij zich onveilig voelden. Ook Amsterdam, Nijmegen en Rotterdam experimenteerden met bodycams. Die proef is inmiddels gestopt.

Er zijn ook andere maatregelen die bedrijven kunnen nemen om hun bezorgers te beschermen, aldus het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Zo wordt er aangeraden om geen contant geld meer te accepteren, en met gps-trackers te werken.