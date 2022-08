Poolse pelgrims dood door busongeluk Kroatië, chauffeur viel mogelijk in slaap

Twaalf rooms-katholieke Poolse pelgrims zijn vanochtend vroeg omgekomen bij een busongeluk in Kroatië. De bus waarin ze reisden kwam rond 05.40 uur in een greppel langs de snelweg terecht, zo'n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Zagreb.

Op beelden van het ongeval is te zien dat de bus aan de voorkant volledig is vernield. De 32 passagiers die het ongeluk overleefden, zijn gewond, van wie sommigen ernstig.

In slaap gevallen

De Poolse autoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd naar de oorzaak van het ongeluk. Poolse en Kroatische media schrijven dat de buschauffeur vermoedelijk in slaap is gevallen achter het stuur. Het is nog onduidelijk of hij het ongeluk heeft overleefd.