ANP

NOS Nieuws • vandaag, 12:21 • Aangepast vandaag, 14:37 Canal Parade trekt na twee jaar weer mensenmassa's naar Amsterdamse grachten

In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang met een stoet van tachtig boten. Na twee jaar afwezigheid door corona wordt de wereldberoemde botenparade op de grachten voor de 25ste keer gehouden.

Alle deelnemende boten hebben een eigen boodschap, geïnspireerd op het thema 'My Gender, My Pride'. Met dit thema vraagt de organisatie extra aandacht voor transgender personen en mensen die non-binair zijn. De boten varen de bekende route over onder meer de Amstel en de Prinsengracht.

Een van de boten vooraan is die van de gemeente Amsterdam, met een dansende burgemeester Femke Halsema op het dek. De eerste boot in de parade is van LGBT Asylum Support en heeft zo'n veertig asielzoekers aan boord. Van een deel van hen is de asielaanvraag afgewezen. De boot heeft uit protest een ereplaats in de stoet gekregen.

Verder varen boten mee van lhbti-organisaties, homohoreca en bedrijven die de gemeenschap ondersteunen. Onder meer de politie en de Rijksoverheid hebben een eigen boot. Voor het eerst vaart de hoogste militair van Nederland, Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim, mee op de boot van het ministerie van Defensie. Ook vaart voor het eerst een pan-Aziatische boot mee.

Sla de carrousel over ANP Burgemeester Halsema op de boot van de gemeente Amsterdam

ANP Toeschouwers langs de route van de botenparade

ANP

ANP Boeren staan langs de route om aandacht te vragen voor de stikstofcrisis

Traditiegetrouw komen er honderdduizenden bezoekers op het evenement af. Ook boeren zijn vandaag aanwezig. Bij het startpunt van de tocht ligt een boot met gekleurde koeien en een roze trekker. Ook delen ze langs de route roze zakdoeken uit. Ze willen aandacht vragen voor hun standpunt in de stikstofcrisis.

Andere evenementen

Naast de bekende botenparade waren er de afgelopen week al veel andere evenementen in de hoofdstad. De Prideweek begon vorig weekend met de Pride Walk, een demonstratie voor gelijke rechten van lhbti'ers wereldwijd. Verder zijn lezingen, filmvertoningen en straatfeesten georganiseerd. Morgen wordt de week afgesloten met een feest op de Dam.

In de toekomst gaat de botenparade er waarschijnlijk anders uitzien. Volgens lhbti-organisaties moet het inclusiever en minder commercieel. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat de gemeenschap minder nadruk wil leggen op feest, en meer op emancipatie en protest.

'Pride nog heel hard nodig', volgens sommige deelnemers:

1:59 'Pride nog heel hard nodig, dit de dag met de meeste glimlachen voor mij'