NOS Nieuws • vandaag, 01:19 Tien doden bij woningbrand Pennsylvania, onder wie drie kinderen

Bij een woningbrand in de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn tien mensen omgekomen, onder wie drie kinderen. De brand legde een huis van twee verdiepingen in de as. De oorzaak van de brand in het landelijke Luzerne County is nog niet bekend.

De lichamen van alle slachtoffers werden in het huis gevonden. De zeven omgekomen volwassenen waren tussen de 18 en 79 jaar oud. Ook twee jongens van 5 en 6, en een meisje van 7 kwamen om. Drie volwassenen wisten het huis op tijd te verlaten en liepen geen verwondingen op. Een andere bewoner was niet in de woning op het moment van de brand.

De brand brak gisternacht uit. In eerste instantie werd één lichaam aangetroffen door brandweerlieden. Twee andere lichamen werden enkele uren later gevonden. Pas gisteravond werd het dodental op tien vastgesteld.

Een lokale brandweervrijwilliger die op het incident was afgestuurd kwam er tijdens de bluswerkzaamheden achter dat de slachtoffers familieleden van hem waren. Volgens hem waren sommige slachtoffers op bezoek. Er leefden ook dertien honden in het huis. Het is onduidelijk hoe de dieren eraan toe zijn.