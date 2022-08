Amazon neemt Roomba-maker iRobot over voor 1,7 miljard dollar

iRobot werd in 1990 opgericht en maakt onder meer robots voor het Amerikaanse leger, maar ook voor consumenten. In 2002 bracht het bedrijf de Roomba uit, een kleine stofzuiger die autonoom de huiskamer kan schoonmaken. Hoewel er al eerder dergelijke robotten waren, was de Roomba een van de eersten die een commercieel succes werden.