13 doden en tientallen gewonden bij brand in Thaise nachtclub

Bangkok Post @ BangkokPostNews

Death toll in Mountain B pub fire in Sattahip district rose to at least 40, according to Sawang Rojanathammasathan Rescue Foundation. #BangkokPost #Thailand #ไฟไหม้ผับ #ไฟไหม้ผับชลบุรี 📷 Sawang Rojanathammasathan Rescue Foundation