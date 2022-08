Lufthansa en vakbond akkoord over meer loon grondpersoneel

Volgens het akkoord krijgen de Lufthansa-medewerkers met terugwerkende kracht vanaf juli dit jaar een loonsverhoging van ten minste 325 euro per maand en daarna nog eens 2,5 procent in drie stappen. Ver.di eiste aanvankelijk een loonsverhoging van 9,5 procent. De bond was al sinds eind juni met Lufthansa in gesprek over een loonsverhoging.