Dodelijk ongeluk op de A2 bij Best: vrachtwagenchauffeur had gedronken

Een vrachtwagenchauffeur die betrokken was bij een dodelijk ongeluk afgelopen maandag op de A2 bij Best, was ten tijde van het ongeluk onder invloed van alcohol. Dat bevestigt de politie. Bij het ongeluk kwam een 73-jarige man uit Den Bosch om het leven.

Of het dodelijk ongeluk daardoor is ontstaan, kan de politie niet zeggen. Ook kan de politie verder niets zeggen over de toedracht. "We zijn nog druk bezig met het onderzoek."