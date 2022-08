Wekdienst 2/8: Uitspraak over vergunning Zandvoort • SEH Zoetermeer deels dicht

Goedemorgen! Vandaag komt de Raad van State met een voorlopige uitspraak over de stikstofvergunning van het Formule 1-circuit in Zandvoort en sluit een Zoetermeers ziekenhuis vanwege personeelstekorten drie dagen in de week de deuren van de spoedeisende hulp.

Eerst het weer: in het noorden veel bewolking, soms even wat zon en plaatselijk wat regen. In het zuiden van het land is het zonnig. De zuidwestenwind waait matig en het wordt 20 graden op de Waddeneilanden tot lokaal 29 graden in Brabant en Limburg. Morgen is het in het hele land zonnig en warm.