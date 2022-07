Grote brand Roosendaal verwoest meerdere woningen

Een grote brand heeft vanochtend drie huizen in Roosendaal verwoest. Een vierde woning liep schade op. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen Omroep Brabant dat er kans op instorting is.

De brand aan de Industriestraat brak rond 08.40 uur uit. Via het dak van een van de huizen sloeg het vuur over naar drie andere woningen. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend.