Zeker 32 doden in Madagaskar na brandstichting door bandieten

In Madagaskar zijn ten minste 32 mensen gedood nadat bandieten huizen in brand hadden gestoken, meldt persbureau Reuters.

Het gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in een gebied op zo'n 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Antananarivo. De minister van Defensie spreekt over tientallen doden en daarnaast gewonden die in ziekenhuizen zijn behandeld.