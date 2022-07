EPA

NOS Nieuws • vandaag, 15:40 Jackpot van bijna 1,3 miljard dollar in Amerikaanse megaloterij gevallen

De hoofdprijs van de Mega Millions-loterij in de Verenigde Staten is gevallen. De koper van een lot in Illinois met het lotnummer 13-36-45-57-67 en de 'megabal' 14 heeft de jackpot van 1,28 miljard dollar gewonnen. Wie de winnaar is, is niet bekend.

Het geldbedrag steeg de afgelopen weken tot deze bijzondere hoogte, omdat er sinds de trekking van 15 april geen winnaar van de hoofdprijs was, ook al zijn er sinds 15 april 29 trekkingen geweest. De jackpot is de op twee na hoogste geldprijs in de Amerikaanse geschiedenis. De hoogste jackpot ooit was ruim 1,5 miljard dollar.

Er was een winkans van 1 op 302.575.350.

Verspreid uitbetalen

De winnaar krijgt de keuze om het complete geldbedrag verspreid over 30 jaar uitgekeerd te krijgen of in één keer de uitbetaling van bijna 750 miljoen dollar. De meeste deelnemers kozen in het verleden voor die laatste optie.

Overigens gaan er ook nog belastingen van het geldbedrag af. Hoeveel er precies wordt afgeroomd, hangt af van waar de winnaar woont.