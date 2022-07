L1

Huisarts vrijgesproken van moord schoonmoeder, wel taakstraf voor partner

De rechtbank heeft een 62-jarige huisarts uit Maastricht vrijgesproken van het ombrengen van zijn schoonmoeder door toediening van medicijnen. Het Openbaar Ministerie had 12 jaar cel wegens moord tegen de arts geëist.

De zaak speelt al sinds 2018, toen de huisarts werd aangehouden op verdenking van moord, meldt 1Limburg. Hij zou in 2016 zijn 76-jarige schoonmoeder een te hoge dosis medicijnen hebben gegeven met het overlijden van de vrouw tot gevolg.

De zaak kwam aan het licht via een medewerker van het verpleeghuis waar de vrouw verbleef en twee meldingen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Die vond het overlijden verdacht en schakelde justitie in.

Verslechterende toestand

De vrouw woonde tot eind 2015 in Frankrijk, waar zij was gediagnosticeerd met onder andere dementie, gedragsstoornissen en een hartaandoening. De vrouw kwam in november van dat jaar in een verpleeghuis in Maastricht te wonen. De verdachte werd vanaf dat moment haar behandelend huisarts.

De toestand van de schoonmoeder verslechterde en in juli 2016 oordeelde huisarts dat zij stervende was. Daarna gaf hij haar palliatieve sedatie. Palliatieve sedatie is de medische term voor het verlagen van het bewustzijn van een patiënt in zijn of haar laatste levensfase met als doel het lijden te verlichten. Drie dagen later overleed de vrouw.

Na onderzoek besloot justitie de man te vervolgen voor moord. Als motief zag het OM het testament van de schoonmoeder, dat een paar weken voor haar dood werd gewijzigd. De vrouw van de arts zou samen met een bevriende notaris het testament van haar moeder in haar eigen voordeel hebben aangepast.

Geen bewijs

Volgens het OM had de huisarts de geneesmiddelen nooit mogen toedienen, omdat de vrouw niet terminaal was en dus niet elk moment kon overlijden. Volgens de rechtbank verslechterde de toestand van de vrouw snel in de dagen voor haar dood en was de handelwijze van de verdachte terecht. De rechters baseren zich daarbij op het oordeel van deskundigen.

Bovendien is er volgens de rechtbank geen bewijs dat de dood van de vrouw veroorzaakt is door de toegediende medicijnen. Zij was al langer ernstig ziek, en leed aan hartfalen, aldus de rechtbank.

De rechtbank ziet ook geen bewijs dat de huisarts zijn schoonmoeder bewust in een hulpeloze toestand heeft gebracht, zoals justitie stelde. Ook kan volgens de rechtbank niet worden vastgesteld dat de schoonmoeder is overleden door haar te laten uitdrogen.

Zwaard van Damocles

De 56-jarige vrouw van de arts is wel veroordeeld. Zij kreeg van de rechtbank 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van negen maanden wegens valsheid in geschrifte omdat zij het testament liet wijzigen. De notaris die daarbij had geholpen, is veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van negen maanden.

De rechtbank is van mening dat het strafproces onredelijk lang heeft geduurd. Ook kreeg de zaak veel aandacht van media, waardoor de verdachte ongewild bekendstond als de "van moord op zijn schoonmoeder verdachte huisarts".

Volgens de rechtbank hing deze zaak als een zwaard van Damocles boven het hoofd van de verdachte. "Jaren van onzekerheid waarin hij niet wist of een veroordeling en daarmee een lange gevangenisstraf zou volgen."