NOS Nieuws • vandaag, 16:32 Toch geen levenslang voor Russische soldaat die Oekraïner doodschoot

De eerste Russische militair die na de invasie door Oekraïne werd veroordeeld gaat toch niet levenslang de cel in. Het gerechtshof heeft in hoger beroep de gevangenisstraf voor de 21-jarige militair verlaagd naar 15 jaar.

Vadim Sjisjimarin krijgt de straf voor het doodschieten van een ongewapende 62-jarige Oekraïense burger. Tijdens de eerste rechtszitting bekende de militair schuld en vroeg hij de weduwe van het slachtoffer om vergiffenis. Ook zei hij elke straf te zullen accepteren die hem zou worden opgelegd.

Critici vonden dat Sjisjimarin onnodig zwaar gestraft was, omdat de militair schuld had bekend, spijt had van zijn daad en zei dat hij orders opvolgde van een andere militair. Ook Geert Jan Knoops, hoogleraar internationaal strafrecht aan de UvA en advocaat bij het Internationaal Strafhof in Den Haag, vond de straf destijds te hoog.

Nadat Sjisjimarin in mei tot levenslang was veroordeeld, zei zijn advocaat in beroep te gaan tegen de straf.

Eerlijk proces

De zaak is nauwlettend gevolgd om te zien of Oekraïne in staat is een eerlijk proces te voeren in oorlogstijd. Het land moet nog duizenden complexe zaken behandelen die over de recente oorlogsmisdaden gaan.

Sjisjimarin toonde berouw tijdens de eerste rechtszaak:

0:30 Russische militair toont berouw in Oekraïense rechtbank: 'Ik wilde hem niet doden'