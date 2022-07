Vijftien jaar cel voor dodelijke overval op eigenaar (73) B&B Boxtel

De rechtbank in Den Bosch heeft drie mannen uit Litouwen veroordeeld tot vijftien jaar cel. De rechtbank acht bewezen dat zij achter de gewelddadige roofoverval zaten op de 73-jarige Henk van den Oetelaar, eigenaar van een bed & breakfast in Boxtel.

De man werd vorig jaar januari zwaar mishandeld en met tiewraps vastgebonden aan een radiator. Zijn nichtje trof hem anderhalve dag later dood aan. Volgens de rechtbank in Den Bosch hebben de drie verdachten zich schuldig gemaakt aan doodslag.

In een toelichting op de uitspraak, sprak de rechter vandaag over een gebrek aan respect voor de medemens. "De heer Van den Oetelaar moet onbeschrijfelijk veel angst, pijn en machteloosheid hebben ervaren voor zijn overlijden. Hun zucht naar geld heeft hem zijn leven gekost en de nabestaanden onherstelbaar leed toegebracht", aldus de rechter.

Onder invloed alcohol en drugs

De drie Litouwers, in de leeftijd van 34 tot 41 jaar, reden vorig jaar januari 's nachts onder invloed van alcohol en drugs naar het huis van het slachtoffer. Een van hen was daar eerder een aantal dagen geweest. Hij was ervan overtuigd dat er geld te halen was.